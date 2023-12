Bei Mister Spex stehen kurzfristig Veränderungen im Vorstand an: Mirko Caspar wird das Unternehmen bereits Ende dieses Jahres verlassen. Caspar werde die Gesellschaft "über den Jahreswechsel hinaus unterstützen, um eine ordnungsgemäße Übergabe zu gewährleisten", so Mister Spex am Mittwochabend. Gründer und Co-CEO Dirk Graber und CFO Stephan Schulz-Gohritz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...