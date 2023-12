ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Micron nach endgültigen Quartalszahlen von 90 auf 95 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe einen besser als erwarteten Ausblick auf die Bruttomarge gegeben und sei nun noch zuversichtlicher für die Preisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher sehe er in der Aktie für 2024 weiterhin eine besonders gute Anlageidee. Sie dürfte trotz der im Vergleich zur Vergangenheit höheren Bewertung weiter steigen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 05:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 05:39 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5951121038

