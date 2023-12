Die Weihnachts-Rally kommt derzeit nicht richtig in Gang, stattdessen ruht sich der Dax in einer Seitwärtsphase aus. Schlussendlich beendete der Index den Handelstag am Mittwoch kaum verändert mit einem Mini-Minus von 11 Puntken bei 16.733 Zählern. Es ist noch nicht entschieden, ob das Tief der Konsolidierung schon erreicht ist oder noch ein zweites, tieferes Korrekturtief ...

