Der weltweite Energiebedarf steigt beständig an. Kein Wunder, dass Atomkraftwerke eifrig gebaut werden Gerade wurde in Indien ein neuer Reaktor in Betrieb genommen. Offiziell startete der Bau der Blöcke in Kakrapar in Gujarat im Jahr 2010. Nun begann die kontrollierte Spaltkettenreaktion am 17. Dezember. Seit 1969 nutzt Indien die Energiegewinnung durch Kernkraftwerke. Indien besitzt ein Wirtschaftswachstum von mehr als fünf Prozent jährlich. Um dies aufrechtzuerhalten, muss mit dem wirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...