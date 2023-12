Der DAX (WKN: 846900) hat sich zur Mitte der Woche kraftlos präsentiert und knapp im Minus geschlossen. Das größte deutsche Börsenbarometer beendete den Handel -0,07% tiefer mit 16.733 Punkten. Die US-Indizes zeigten tendierten zunächst etwas höher, drehten im späten Handel aber deutlich in die Verlustzone. Dabei hatte der Tag noch sehr freundlich begonnen. Am Morgen eröffneten die deutschen Standardwerte Gap-up und rund 35 Punkte höher in den Tag. ...

