Die Bluebird Bio-Aktie (WKN: A1W025) erwischte am gestrigen Mittwoch einen rabenschwarzen Tag an der Börse. Im US-Handel fiel der Kurs des Biotech-Unternehmens fast -47% in die Tiefe auf ein neues Allzeithoch. Bereits vor knapp zwei Wochen erlebte die Bluebird Bio-Aktie ein Blutbad an der Börse. Was ist da bloß los? Bluebird Bio vorgestellt Bluebird Bio Inc. ist ein US-Biotechnologieunternehmen, das Gentherapien für schwere genetische Störungen entwickelt. ...

