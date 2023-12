Zuletzt ist die Aktie der Porsche AG deutlich unter Druck geraten. Zwischenzeitlich rutschte das Papier sogar unter den IPO-Preis. Die Gründe für den Abgabedruck sind vielschichtig: Analysten befürchten, dass der Macan eine Verkaufslücke im nächsten Jahr aufgrund des Auslaufens des Verbrenners in Europa hinterlassen würde. Zudem sind die Verkaufszahlen im wichtigsten Absatzmarkt China gesunken.Porsche wird in China gegensteuern. In Zukunft wird sich der Luxusauto-Hersteller auf Rentabilität statt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...