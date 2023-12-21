Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 21.12.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 681 internationalen Medien
Das Multi Milliarden Business im Pennystock-Kleid!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ABKP | ISIN: IT0003683528 | Ticker-Symbol: 3OM
Frankfurt
20.12.23
08:05 Uhr
12,650 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OPENJOBMETIS SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OPENJOBMETIS SPA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,90015,95010:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
OPENJOBMETIS
OPENJOBMETIS SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
OPENJOBMETIS SPA12,6500,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.