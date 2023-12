Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Nationalbank (CNB) wird heute im Laufe des Tages über das neue Zinsniveau (aktuell 7%) entscheiden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zuletzt habe die CNB stets eine vorsichtige und falkenhafte Vorgehensweise im Zuge der Inflationsbekämpfung gewählt. Sowohl eine Zinssenkung als auch eine Pause scheinen im Rahmen des Möglichen, so Oberbank. Auch die Ratsmitglieder CNB seien sich uneinig. Da sich die Inflationsdynamik jedoch bereits deutlich abgeschwächt habe, spreche momentan aber auch vieles für eine Zinssenkung. ...

