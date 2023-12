Für die Allkem-Aktie (WKN: A3C8Z7) ging es am gestrigen Mittwoch im europäischen Handel um über -7% bergab. Damit steht der Aufwärtstrend, den der Lithiumproduzent in den letzten beiden Wochen zeigte, wieder auf der Kippe. Waren die Nachrichten des Tages denn nicht gut? Allkem vorgestellt Allkem (bis Mitte 2021 Orocobre) ist ein australischer Bergbaukonzern mit Sitz in Brisbane. Er ist primär im Abbau von Lithium, Boron und Pottasche aktiv. Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...