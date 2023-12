Kurssprung bei Commerzbank: Gehebelte Chance mit (Turbo)-Calls

Nachdem die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) nach einem langen Kursanstieg am 7.3.23 bei 12,01 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte, wurde die Aktie danach innerhalb einer Handelsspanne 9 bis 11,40 Euro gehandelt. Auf Ankündigung der Bank, nach der Genehmigung der EZB ein Aktienrückkaufprogramm im Gegenwert von 600 Millionen Euro zu starten, startete die Aktie am 21.12.23 mit einem Plus von knapp drei Prozent bei 10,70 Euro in den Handelstag.

Noch vor der Bekanntgabe des Aktienrückkaufprogrammes bekräftigten Experten wegen der als attraktiv erscheinenden Bewertung der Aktie mit Kurszielen von bis zu 16,30 Euro ihre Halte- oder Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 11,50 Euro steigern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 11,00 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis bei 11,00 Euro, BV 1, ISIN: CH1252619791, Bewertungstag 15.3.24, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 10,75 Euro mit 0,57 - 0,58 Euro quotiert.

Gelingt der Commerzbank-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 11,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,048 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,048 Euro, BV 1, ISIN: DE000ME4BKQ4, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 10,75 Euro mit 0,77 - 0,78 Euro taxiert.

Legt die Commerzbank-Aktie auf 11,50 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,45 Euro (+86 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,733 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,733 Euro, BV 1, ISIN: DE000SW4T401, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 10,75 Euro mit 1,08 - 1,09 Euro gehandelt.

Beim Commerzbank-Aktienkurs von 11,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,76 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de