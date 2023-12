(shareribs.com) London 21.12.2023 - Die Ölpreise haben sich in den vergangenen Tagen erholt. Rohöl der Sorte Brent notiert bei rund 80 US-Dollar. Die Rohölproduktion in den USA ist zuletzt auf ein Rekordhoch gestiegen. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, stiegen die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,9 Millionen Barrel auf 443,7 Millionen Barrel. ...

