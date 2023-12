Volvo Cars arbeitet an einer Elektro-Version seiner Luxuslimousine, die 2025 als ES90 auf den Markt kommen soll. Medienberichten zufolge hat der Automobilhersteller bereits die ersten Prototypen in seinem Werk in Shanghai gebaut. Die Auslieferungen sollen Mitte 2025 beginnen. Technisch wird der Volvo ES90 den Infos von "motor.es" zufolge auf der Plattform SPA2 aufbauen und wahlweise mit einem oder zwei Elektromotoren erhältlich sein. Der Akku soll ...

