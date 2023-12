Der Goldpreis präsentiert sich kurz vor Weihnachten weiter fest und notiert über der Marke von 2.000 Dollar. Silber konnte sich zuletzt auch wieder leicht erholen, wenngleich dort der Rücksetzer deutlich tiefer ging. Im heutigen Video geht es allerdings weniger um das tagesaktuelle Geschehen der Edelmetalle, sondern vielmehr um einen Rückblick auf die zehn Prognosen für das Jahr 2023. Einige Prognosen sind dabei aufgegangen - so zum Beispiel das neue Allzeithoch bei Gold im Jahr 2023 oder auch die starke Erholung des Uransektors. Andere hingegen, vor allem die Prognose, dass Silber die 30-Dollar-Marke knacken wird und die Minenaktien damit zu den großen Gewinnern 2023 werden, haben sich nicht bewahrheitet. Bei einigen war es knapp: Kupfer beispielsweise hat die 10.000-Dollar-Marke nicht ganz knacken können, obwohl es zum Jahresanfang noch deutlich danach ausgesehen hatte. Beim Thema Übernahmen sind die Ende 2022 genannten Unternehmen zwar alle tätig geworden, aber doch ein wenig anders als gedacht. So hat B2Gold nicht etwa Centamin übernommen, sondern hat sich mit Sabina Gold & Silver ein riesiges Projekt in Kanada gesichert. Und Newmont hat nicht etwa mit Barrick Gold fusioniert, sondern vielmehr Newcrest übernommen. "Das ist natürlich immer ein Blick komplett ins Trübe bei diesen Übernahmen", sagt Markus Bußler. Im Prinzip könne man zwar sagen, welches Unternehmen wahrscheinlich auf dem Übernahmesektor zuschlagen werde. Aber die potenziellen Ziele überraschen dann bisweilen. In der morgigen Ausgabe will sich Markus Bußler dann den zehn Prognosen für das Jahr 2024 widmen. Natürlich werden auch hier wieder Gold und Silber im Mittelpunkt stehen, aber auch andere Rohstoffe werden zur Sprache kommen. Natürlich Kupfer, natürlich Lithium und natürlich auch Uran. Insgesamt sollte 2024 aber ein deutlich besseres Jahr als 2023 werden. Mehr dazu in der morgigen Sendung. Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldtelegramm.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube