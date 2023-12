Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG

Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA



Halbjahreszahlen und Projekt-Updates - Wasserstoff-JV mit CIP geht in 2. Phase



Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat jüngst und erstmalig Halbjahreszahlen veröffentlicht und ein Update zu den Projekten geliefert. Im Jahr 2023 ist die Anzahl der Projekte weiter gestiegen; beispielsweise startete in Q4 die Entwicklung eines

Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniakprojektes unter anderem mit den Windmessungen. Ein 90%iger Anteil an der ASC7 soll zeitnah verwertet werden, für 2024 werden hieraus Erlöse von USD 9 Mio. erwartet. Ein HNH-Projekt (Phase 1) wird 2025 zu Zahlungsflüssen i.H.v. rd. USD 29 Mio. führen - darauf aufsetzend wurde mit dem Partner CIP ein JV für Phase 2 des HNH-Projektes geschlossen, an dem AEI mit 24,5% beteiligt ist. Unseres Erachtens sind aus diesem Projekt Erlöse von über USD 40 Mio. zu erwarten, eine erste Zahlung dürfte 2027 erfolgen.



