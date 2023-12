FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstag die Verluste vom Vortag ausgeweitet. Nach einem Rücksetzer um 3,1 Prozent am Mittwoch ging es mit dem Kurs um weitere 4,4 Prozent auf 27,52 Euro abwärts. Er fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte November.

Analyst Jo Barnet-Lamb von der Bank UBS hatte am Vortag in einer Studie auf mögliche Probleme auf dem südkoreanischen Markt aufmerksam gemacht: Die Plattform Asia News Network hatte von politischen Bestrebungen in Südkorea zur Eindämmung der Marktmacht großer Internetanbieter berichtet.

Dies wertete Barnet-Lamb als negativ für Delivery Hero. Deren Beteiligung Woowa Brothers wird in dem Medienbericht genannt. Das sei auch keine Überraschung, so der Experte, denn Woowa sei in Südkorea die führende Plattform für Essensauslieferungen und Südkorea gleichzeitig der größte Markt für Delivery Hero. Insofern sei die Nachricht nicht gut für die Stimmung für den Titel.

Genannt wurde in dem Bericht auch die Internet-Suchmaschine Naver. Die an der Börse von Seoul gelistete Aktie verlor in den letzten beiden Handelstagen 2,7 Prozent./bek/mis