Mit Ende des 3. Quartals wurden in österreichischen Fonds insgesamt etwa 205,1 Mrd. Euro an Fondsvermögen verwaltet. Im Vergleich zum Vorquartal kam es somit zu einem leichten Rückgang des Fondsvermögens um -1,2 Prozent oder -2,5 Mrd. Euro. Das Wachstum des Fondsvermögens seit Jahresbeginn ist jedoch mit +2,4 % oder +4,9 Mrd. Euro nach wie vor positiv. Im 3. Quartal kam es aggregiert zu Nettomittelabflüssen in Höhe von 0,2 Mrd. Euro. Die Rückgänge im Fondsvermögen im Vergleich zum Vorquartal ziehen sich durch nahezu alle Veranlagungsklassen mit den stärksten Rückgängen im Bereich der Aktienfonds (-3,1 Prozent oder - 1,2 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorquartal) und den Immobilienfonds (-3,2 Prozent oder - 0,3 Mrd. Euro). In ...

