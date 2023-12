Norwegen schickt sich an, auch beim Hochlauf von Elektro-Lkw in Europa zum Vorreiter zu werden. Das Parlament gibt sich mit dem kürzlich beschlossenen Aus für neue Verbrenner-Lkw ab 2030 entscheidungsfreudig. Und auch beim Aufbau der Ladeinfrastruktur ziehen Politik und Wirtschaft an einem Strang. Fünf norwegische Unternehmen haben dieser Tage den Zuschlag erhalten, um in Norwegen in einer ersten zentral orchestrierten Aktion den Aufbau von öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...