© Foto: picture alliance/Zoonar/Waldemar Thaut



Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre höchsten Verluste seit mehreren Monaten verzeichnet. Einige Händler geben den in Verruf geratenen Zero-Day-Optionen die Schuld an dem Crash. Was ist das eigentlich?Der heißeste und vielleicht auch umstrittenste Derivatehandel dieses Jahres stand ein letztes Mal im Jahr 2023 im Rampenlicht, als Marktbeobachter Zero-Day-Optionen als die Bösewichte hinter dem Einbruch der US-Aktien am Mittwoch identifizierten. Da sich der S&P 500 Index laut Bloomberg im überkauften Bereich befand und die Umsätze durch die bevorstehenden Feiertage eingeschränkt waren, vermuteten Beobachter, dass ein hohes Volumen dieser Put-Optionen ausreichte, um den Markt zu seinem …