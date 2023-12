© Foto: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpa



Nach einem Raketenstart seit dem Deutschland-Listing setzen bei Explorationsunternehmen Neotech Metals Gewinnmitnahmen ein.War es das mit dem Kursfeuerwerk einer der am meisten gehandelten Aktien der letzten Tage? Erst seit Ende November ist der kanadische Wert an deutschen Börsen gelistet und mutierte zum Liebling in diversen Finanzcommunitys. Mit einem Höchststand bei 3,68 Euro auf der Handelsplattform Tradegate und einem Zuwachs von 435 Prozent seit Anfang Dezember scheint der Wert am gestrigen Mittwoch seinen Peak erreicht zu haben. Nach starken Abverkäufen unter hohem Volumen verliert die Aktie über 40 Prozent auf 2,18 Euro. Die gestern erreichte Marktkapitalisierung von rund 120 …