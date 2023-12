© Foto: David Zalubowski - AP



Seit genau drei Jahren ist die Tesla-Aktie im S&P 500 gelistet, doch seit ihrer Aufnahme in den Index haben sich die Titel deutlich schlechter entwickelt als der Leitindex. Woran liegt das? Die Hintergründe.Die Tesla-Aktie ist seit ihrer Aufnahme in den S&P 500 im Jahr 2020 nur um 6,7 Prozent gestiegen und liegt damit hinter dem Index, der um 27 Prozent zulegte. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Heute vor genau drei Jahren wurde Tesla in den S&P 500 Index aufgenommen. Seitdem haben die Aktionäre des Unternehmens eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich und fragen sich, ob sie ihr Geld nicht besser in den breiten Aktienindex investiert hätten. Die Tesla-Aktie …