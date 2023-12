Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die türkische Zentralbank (CBRT) gab heute um 12:00 Uhr die endgültige geldpolitische Entscheidung für 2023 bekannt, so die Experten von XTB. Der Markt habe eine Anhebung des Zinssatzes um 250 Basispunkte erwartet, womit der Hauptsatz für den einwöchigen Bericht auf 42,50% steigen würde. Die CBRT habe diesen Schätzungen entsprochen und den Zinssatz um 250 Basispunkte angehoben. Damit habe die CBRT den Zinssatz in diesem Jahr insgesamt um 3.350 Basispunkte angehoben, wobei 2.750 Basispunkte allein in der zweiten Jahreshälfte angehoben worden seien. ...

