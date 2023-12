CaetanoBus kürt CATL zu seinem Lieferanten von Akkus mit LFP-Chemie in Cell-to-Pack-Ausführung. Den Einsatz dieser Batterien plant der portugiesische Bushersteller sowohl in Stadtbussen als auch in Flughafenbussen seiner Marke Cobus. Die Implementierung der CATL-Batterien soll nach Angaben von CaetanoBus in den kommenden Monaten beginnen. Zum Auftragsvolumen macht das Unternehmen keine Angaben, ebenso wenig zum Energiegehalt, den die Batterien haben ...

