Die Immofinanz erwirbt zwei weitere Objekte der CPI Property Group in Tschechien. "Der tschechische Retail-Markt bietet auch im aktuellen Umfeld attraktive Wachstumschancen. Internationale Handelsketten sind unverändert im Expansionsmodus, wovon wir in Zukunft nun noch besser profitieren können. Mit dieser Transaktion setzen wir daher einen strategiekonformen Schritt zur Stärkung unseres resilienten und renditestarken Retail-Portfolios, bauen unsere führende Marktposition in der Region weiter aus und verbessern unsere Ertragskraft mit stabilen Mieteinnahmen von jährlich rund 12 Millionen Euro", sagt Radka Doehring, Mitglied des Vorstands der Immofinanz. Bei den beiden Immobilien handelt es sich um das Olympia Pilsen Shopping Center sowie einen Retail ...

Den vollständigen Artikel lesen ...