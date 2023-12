© Foto: Jochen Tack - picture alliance



Der angeschlagene Bereich der Meme-Münzen hat einen neuen Star. Der Token Bonk hat sich in den letzte Wochen markant verteuert. Was steckt dahinter?Die meisten Meme-Münzen haben sich in diesem Jahr deutlich schlechter entwickelt als die großen Kryptowährungen. Dogecoin verzeichnete seit Jahresbeginn ein Plus von 30 Prozent und Shiba Inu von 28,3 Prozent, während Bitcoin um über 160 Prozent und Ether um 85 Prozent zulegten. Der jüngste Anstieg von Bonk, einem auf Solana basierenden Meme-Token mit Hundethema, hat jedoch zunehmend Aufmerksamkeit erregt. Bonk, der im Dezember 2022 auf den Markt kam, stieg in den letzten 30 Tagen um mehr als 300 Prozent und erzielte seit Anfang September einen …