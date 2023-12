Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kapital verantwortungsvoll anzulegen, war 2023 insbesondere aufgrund der Zinserhöhungen und des Anstiegs der Ölpreise erneut eine Herausforderung, so Claudia Wearmouth, Global Head of Responsible Investment bei Columbia Threadneedle.Gleichzeitig sei die Branche mit zunehmenden Unklarheiten bezüglich der Terminologie konfrontiert gewesen, als auch mit politischem Gegenwind in den USA. Dennoch sei Claudia Wearmouth von Columbia Threadneedle weiterhin von den Vorteilen verantwortungsvoller Anlagen überzeugt, auch wenn mehr Klarheit und Fokus erforderlich seien. Positive finanzielle Ergebnisse seien wahrscheinlicher, wenn man die Risiken und Chancen jedes Investments genau verstehe. ESG-Faktoren würden hierbei eine größere Rolle spielen als je zuvor. Beispiel Klimawandel: Wissenschaftler würden davon ausgehen, dass 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werde. Extreme Hitzewellen, tödliche Waldbrände und verheerende Überschwemmungen hätten eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig es sei, physische Klimarisiken, aber auch die damit einhergehen Chancen, in Anlageentscheidungen einzubeziehen. ...

