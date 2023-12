Der Weltmarktführer bei Kupferkabeln hat seinen Auftragsbestand innerhalb von zwei Jahren inklusive glaubwürdiger Absichtserklärungen ca. verdreifacht. Trotz Kapazitätsausbau prognostiziert das Management stabile freie Cashflows, die gemessen am Börsenwert zwischen 5 und 6 % liegen. Frankreich legte nun einen neuen Plan für Offshore-Windenergie offen. 2025 soll die Ausschreibung von Offshore-Windenergieanlagen mit 10 GW Leistung starten. Prysmian darf sich schon heute über neue Großaufträge freuen. Allein im Dezember sind zwei Großaufträge über 850 Mio. € aus Italien und 100 Mio. € aus Brasilien eingegangen.



