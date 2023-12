Optionsscheine gibt es seit 1989, also seit 34 Jahren. Hört sich nach einer Story mit langem Bart an, ist es aber nicht. Denn Optionsscheine bieten einige Möglichkeiten und Variable zu investieren. Was sind Optionsscheine, wie setzt man sie gewinnbringend ein und welche Marktlage sollte dafür gegeben sein. Chancen und Risiken, sowie ein kleine Lehrstunde zu einem der Grundinstrumente am Finanzmarkt bekommen Sie von Matthais Hüppe, HSBC.