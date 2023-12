Nachdem die US-Börsen zur Wochenmitte nach weiteren Rekorden letztlich erheblich unter Druck geraten sind, zeichnet sich am Donnerstag zum Handelsstart an der Wall Street eine leichte Erholung ab. Dabei dürften sich sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 deutlich von ihren neuen Zwischentiefs lösen.Die US-Börsen hatten am Mittwoch deutliche Verluste, nachdem der Dow Jones und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...