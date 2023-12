Wallisellen (ots) -Wie schön wäre es, wenn man sein Fahrzeug für die nächste Inspektion nicht in die Werkstatt bringen müsste, sondern der Servicetechniker direkt zum Flottenkunden vor Ort käme. Genau das macht Ford Pro Service jetzt für Flottenkunden möglich: Fünf ausgewählte Händlerbetriebe, die Wyssmüller Automobile SA in Bulle, die Th. Willy AG Auto-Zentrum in Bern-Bümpliz, Zürich-Schlieren und Kriens sowie die Garage Stahel in Oberaach setzen dafür zu rollenden Werkstätten umgebaute Ford E-Transit ein und führen damit Service-, Inspektions- und Reparaturarbeiten direkt beim Flottenkunden vor Ort durch.In den umgebauten Ford E-Transit finden sich neben konventionellen Werkzeugen wie Akku-Schlagschrauber oder Wagenheber auch Spezialwerkzeuge wie beleuchtete Refraktometer, Ölabsauggeräte oder Kohlenmonoxid-Detektoren. Mit ihren Werkstätten auf vier Rädern können die mobilen Servicetechniker rund 80 Prozent des Leistungsspektrums einer Ford-Händlerwerkstatt abdecken: von Software-Updates über Wartungsarbeiten bis hin zu Verschleissreparaturen. Dabei können sie online auf alle Daten und technischen Informationen aus den Ford-Systemen zugreifen, die sie für die jeweiligen Fahrzeuge benötigen.Nach Grossbritannien, den USA, Deutschland und Österreich ist die Schweiz der fünfte Markt, in dem Ford diesen mobilen Service anbietet. Jeder Flottenkunde kann ihn nutzen. Voraussetzung ist, dass sich die zu inspizierenden Fahrzeuge in einem Umkreis von 50 Kilometern zu den am Projekt teilnehmenden Ford-Händlern befinden.Das Serviceangebot "Mobile Service Van" ist ein Baustein des übergeordneten "Ford ProTM Service"-Programms, mit dem Ford sein Serviceangebot für Flottenkunden optimieren möchte, indem es unnötige Standzeiten der Fahrzeuge minimiert.Der Ford Transit ist eine der traditionsreichsten Baureihen von Ford und startet mit dem vollelektrischen E-Transit in eine neue Ära. Der E-Transit verbindet höchste Produktivität mit innovativer Technologie, ohne dabei Kompromisse bei Robustheit, Leistung oder Vielseitigkeit einzugehen.Der neue Ford E-Transit entlastet nicht nur die Umwelt, sondern bringt den Unternehmen auch klare wirtschaftliche Vorteile. Er bietet ein unbegrenztes Ladevolumen und eine kombinierte Reichweite von bis zu 317 Kilometern nach WLTP. Gespeist von einer 68-kWh-Batterie mobilisiert der Elektromotor eine Leistung von 135 kW (184 PS) oder 198 kW (269 PS) sowie ein Drehmoment von 430 Newtonmetern. Darüber hinaus verwandelt das Bordnetz den Ford E-Transit in eine mobile Stromquelle. So wird der E-Transit dank Pro Power Onboard zum Energiespender. Über eine 2,3-kW/230-Volt-Steckdose können Werkzeuge überall problemlos aufgeladen oder betrieben werden.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA+41 43 233 22 80drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100914674