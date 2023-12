Micron Technology mit Quartalszahlen - Außerdem: Lesestoff für die Feiertage

Werbung







Am gestrigen Mittwochabend nach Börsenschluss legte der US-Konzern Micron Technology seine jüngsten Quartalszahlen vor. Diese beinhalteten positive Impulse, welche die Aktie in einer ersten Reaktion mit Kursanstiegen quittierte.



Am gestrigen Handelstag schlossen die US-Börsen im leicht negativen Bereich. Zuvor allerdings hatten diese eine Jahresendrally gezeigt, die man in diesem Ausmaß Anfang November noch nicht prognostizierte. Insbesondere der Technologiesektor erlebte nach 2022 ein mehr als positives Jahr. In diesem Umfeld und kurz vor den Feiertagen, legte Micron Technology seine Bilanzen zu dem am 30. November abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Der Konzern verbuchte hierbei einen Gesamtumsatz von 4,726 Milliarden US-Dollar (Vorjahresquartal 4,085 Milliarden USD) und konnte damit nach zuletzt rückgängigen Quartalen ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen. Neben dem Umsatzwachstum verzeichnete der Konzern einen Rückgang der Bruttomarge von lediglich 0,7%. Die Aktie reagierte in einem ersten Impuls positiv auf die vorgelegten Zahlen.



Micron Technology ist ein US-amerikanischer Hersteller von Speicherchips und eines der größten Unternehmen in der Halbleiterindustrie.









Quelle: HSBC