DJ BASF verkauft E&P-Geschäft von Wintershall Dea an Harbour Energy

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF überträgt das Förder- und -produktionsgeschäft (E&P) ihrer Tochter Wintershall Dea an Harbour Energy zu einem vereinbarten Unternehmenswert von 11,2 Milliarden US-Dollar. Ausgenommen von der Transaktion sind Aktivitäten mit Russland-Bezug, wie BASF mitteilte. Der DAX-Konzern, der knapp 73 Prozent an Wintershall Dea hält, und der mit 27,3 Prozent beteiligte Investor LetterOne erhalten im Gegenzug sowohl Barzahlungen als auch Anteile am fusionierten Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2024 angestrebt.

BASF, LetterOne und Harbour Energy plc haben am 21. Dezember 2023 eine Vereinbarung zum Zusammenschluss beider Geschäfte unterzeichnet.

Das E&P-Geschäft von Wintershall Dea umfasst der Mitteilung zufolge Produktions- und Entwicklungs-Assets sowie Explorationsrechte in Norwegen, Argentinien, Deutschland, Mexiko, Algerien, Libyen (ohne Wintershall AG), Ägypten und Dänemark (ohne Ravn) sowie Lizenzen von Wintershall Dea zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS).

Beim Abschluss der Transaktion erhalten die Wintershall-Anteilseigner eine Barzahlung von insgesamt 2,15 Milliarden US-Dollar, davon entfallen 1,56 Milliarden auf BASF, sowie neue, von Harbour ausgegebene Aktien, die einer Beteiligung von insgesamt 54,5 Prozent an der erweiterten Harbour entsprechen. Der BASF-Anteil wird sich auf 39,6 Prozent belaufen.

December 21, 2023

