Nach Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte legen die Börsen am Donnerstag wieder zu. Die frisch veröffentlichten Konjunkturdaten fielen insgesamt schwach aus und drückten am Anleihemarkt zugleich die Rendite der richtungsweisenden, zehnjährigen Staatspapiere auf ein Fünfmonatstief. Bei der BYD-Aktie schafften es die Bullen, die Aktie wieder vom Tief zu lösen. Doch wie geht es nun weiter?Die richtungsweisenden US-Börsen sind am Donnerstag freundlich in den Handel gestartet. Am Tag zuvor hatte der Dow nach ...

