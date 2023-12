EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Konferenz

STRATEC NIMMT AN DER 42. JÄHRLICHEN J.P. MORGAN HEALTHCARE CONFERENCE TEIL



21.12.2023 / 16:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





STRATEC NIMMT AN DER 42. JÄHRLICHEN J.P. MORGAN HEALTHCARE CONFERENCE TEIL Birkenfeld, 21. Dezember 2023 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) wird an der 42. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference am Donnerstag, den 11. Januar 2024, im Westin St. Francis in San Francisco, CA, USA, teilnehmen. Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE, wird das Unternehmen um 7:30 Uhr PST (10:30 Uhr EST / 15:30 Uhr GMT / 16:30 Uhr CET) präsentieren. Die Präsentation wird als Webcast live auf der Website des Unternehmens www.stratec.com im Bereich "Investors" unter "Events & Presentations" übertragen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird dort nach der Präsentation 30 Tage lang zur Verfügung stehen. ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE ( www.stratec.com ) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com



21.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com