Eine einzige Schnittstelle für die Verwaltung von Devisen und Multi-Asset-Transaktionen

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsverwaltungssystemen, und LSEG haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die FlexTRADER EMS-Kunden einen nahtlosen Zugang zu FXall, der führenden elektronischen Handelsplattform von LSEG für globale Währungsprodukte, ermöglicht. Diese Lösung soll regulierte Devisenströme unterstützen und die Fähigkeiten von FlexFX als Teil der Buy-Side Multi-Asset-Handelsplattform von FlexTrade weiter verbessern.

Das FXall-Geschäft von LSEG bietet stabile "Dealer-to-Client"-Handels- und FX-Workflow-Lösungen, die den Zugang zu Liquidität von mehr als 200 Banken und Non-Bank Market Makern ermöglichen. Teams des weltweit lizenzierten FXall stellen sicher, dass die Lösung die bestehenden sowie neuen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen der Märkte erfüllt, in denen sie aktiv ist.

Die Partnerschaft zwischen LSEG und FlexTrade erschließt gemeinsamen Neukunden den Zugang zu FXall-Ausführungsdienstleistungen innerhalb des FlexFX EMS. Durch die Bereitstellung des hochgradig anpassbaren FlexFX-Frontends können Kunden, die mit Devisen handeln, auf das umfangreiche globale Liquiditätsnetzwerk von FXall zugreifen. Damit erhalten sie Unterstützung für Spots, Forwards, Swaps, NDFs und Optionen, die in den regulierten Umgebungen von FXall wie MTF und SEF ausgeführt werden können. Darüber hinaus kann die Liquidität von FXall mit den Liquiditäts- und Automatisierungsfunktionen von FlexTrade, einschließlich FlexAlgoWheel, kombiniert werden, um Low-Touch-FX-Aufträge zu rationalisieren.

FlexTrade und LSEG wollen gemeinsamen Neukunden die Option einer integrierten Lösung offerieren, während sie weiterhin unabhängige FX-Lösungen über FlexFX EMS bzw. FXall anbieten werden.

Jill Sigelbaum, Head of Strategic Development Partnerships, FX, bei LSEG, erklärte: "Wir freuen uns, unsere Kräfte mit FlexTrade zu bündeln, um unseren Kunden ein erweitertes Multi-Asset-Angebot zu bieten. Unsere Priorität bei LSEG ist es, die Devisenbedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und sie dort abzuholen, wo sie handeln wollen. Durch die Kombination der anpassbaren Schnittstelle von FlexTrade mit den erstklassigen, regulierten Liquiditätspools von FXall bietet das Angebot die derzeit stärkste End-to-End-Lösung auf dem Markt."

Uday Chebrolu, Senior Vice President and Head of FlexFX bei FlexTrade, ergänzte: "Unsere Zusammenarbeit mit FXall unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung einer umfassenden Devisenlösung, die regulierte Devisenströme unterstützt und Zugang zu globaler Liquidität bietet. Durch die nahtlose Integration von FlexFX mit FXall können Handelsteams eine einzige Schnittstelle und einen einzigen Technologieansatz für die FX-Ausführung nutzen. Darüber hinaus bietet die Integration von FlexFX in das FlexTRADER EMS unseren Multi-Asset-Kunden weiterhin kompromisslose, marktführende Funktionen."

Über FlexTrade

FlexTrade Systems wurde 1996 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Ausführungs- und Order-Management-Systemen für Aktien, Devisen, Optionen, Futures und festverzinsliche Wertpapiere.

Als Pionier auf diesem Gebiet ist FlexTrade international bekannt für die Einführung von FlexTRADER, dem weltweit ersten maklerneutralen Handelssystem mit Ausführungsmanagement, das es Kunden ermöglicht, ihre eigenen Algorithmen vollständig zu kontrollieren und anzupassen und gleichzeitig die Vertraulichkeit ihrer Handelsstrategien zu wahren.

