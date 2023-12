Derzeit fegt Sturmtief Zoltan über Nordeuropa und sorgt dabei nicht nur für umfallende Bäume und Bahnausfälle: Dank der heftigen Böen verzeichnen die Windkraftwerke in Deutschland einen Höchstwert bei der Stromgewinnung. Sturmtief Zoltan kommt gerade erst so richtig in Fahrt. Trotzdem verzeichneten deutsche Windkraftwerke schon heute Vormittag Rekordwerte. Wie Bloomberg berichtet, profitiert derzeit ganz Nordeuropa von heftigen Sturmböen. Das zeigt, ...

