© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann



Die Ludwigshafener übertragen das Geschäft des Öl- und Gasförderers Wintershall Dea an den britischen Ölkonzern Harbour Energy. Ein Deal der insgesamt 11,2 Milliarden US-Dollar wert ist.Deutschlands einziger Öl- und Gasproduzent Wintershall Dea wird in den britischen Ölkonzern Harbour Energy eingegliedert. Die Trennung der bisherigen Anteilseigner BASF und der Investmentgruppe LetterOne von Wintershall hatte sich bereits seit Monaten angedeutet. Wintershalls "Exploration & Production" (E&P)-Sparte, zu der die Explorationsrechte in acht verschiedenen Ländern, inklusive Lizenzen für Kohlendioxid-Abscheidung und -Speicherung, gehören, geht an Harbour Energy. Wintershall hatte im Zuge des …