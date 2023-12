DJ Prager Polizei korrigiert Zahl der Todesopfer auf 14 herunter

PRAG (AFP)--Die tschechische Polizei hat die Zahl der Todesopfer des Schusswaffenangriffs an der Prager Karls-Universität auf 14 herunterkorrigiert. "Derzeit kann ich 14 Opfer und 25 Verletzte dieses schrecklichen Verbrechens bestätigen", sagte Polizeichef Martin Vondrasek am Donnerstag. Zuvor war von mehr als 15 Todesopfern die Rede gewesen.

Ein 24-jähriger Student hatte am Donnerstag einen Schusswaffenangriff an der Philosophischen Fakultät der Prager Karls-Universität verübt. Der Täter wurde offiziellen Angaben zufolge tot aufgefunden. Es handelte sich um den schlimmsten Schusswaffenangriff in Tschechien seit Jahrzehnten.

International rief die Tat Bestürzung hervor. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte nach Angaben des Bundespräsidialamtes vom Abend dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen", schrieb Steinmeier demnach. Zuvor hatten bereits andere Staats- und Regierungschefs ihre Anteilnahme ausgedrückt.

