Freiburg (ots) -



(...) Juristisch gesehen ist es begrüßenswert, dass Fifa und Uefa in die Schranken gewiesen wurden. Denn die Schaffung eines Monopols der beiden Verbände war ein eklatanter Verstoß gegen die Freiheit in der EU, grenzüberschreitend Dienstleistungen anzubieten. Sportlich hingegen ist die Idee einer Super League abzulehnen. Solch eine Elite-Liga würde die Bedeutung der nationalen Ligen schwächen und die Statik des europäischen Fußballs in Schieflage bringen. (...) https://mehr.bz/ivfr (BZ-Plus)



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5678014

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken