Nach Gewinnmitnahmen am Mittwoch hat sich die Stimmung am US-Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas aufgehellt. Der Dow Jones legte um 0,87 Prozent auf 37.404,35 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,03 Prozent auf 4.746,75 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann sogar 1,23 Prozent auf 16.757,41 Zähler.An der Spitze des Nasdaq 100 schnellten die Aktien von Micron Technology um 8,6 Prozent in die Höhe. Der Halbleiterhersteller hatte laut Analysten einen starken Ausblick präsentiert. ...

