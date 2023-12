Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Research Update/Studie

Xlife Sciences AG erreicht bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Radiodiagnostika für Lebererkrankungen



22.12.2023 / 07:00 CET/CEST





Die Xlife Sciences AG freut sich bekannt zu geben, dass Ihre Projektgesellschaft x-nuclear diagnostics GmbH einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung des DAZAmed PET-Tracers, erreicht hat. Der erfolgreiche Abschluss der toxikologischen Untersuchungen markiert einen signifikanten Schritt für die weitere Entwicklung in Richtung klinischer Zulassung und Vermarktung. Der DAZAmed PET-Tracer zeichnet sich durch seine leberspezifische Anreicherung aus, die es ermöglicht, den metabolisch aktiven Teil der Leber sichtbar zu machen. Diese Innovation hat das Potenzial, die Diagnose von Lebererkrankungen wie z.B. Leberkrebs und Leberfibrose erheblich zu verbessern. Angesichts der Tatsache, dass chronische Lebererkrankungen wie Zirrhose, Fibrose und Hepatitis in der Europäischen Union rund 29 Millionen Patienten betreffen, stellt dieser Durchbruch einen bedeutenden Fortschritt in der medizinischen Diagnostik dar. In einer kürzlich durchgeführten Tierstudie konnte die Sicherheit und gute Verträglichkeit von DAZAmed bestätigt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen MRI-Kontrastmitteln, die in hohen Dosen verabreicht werden müssen, erfordert DAZAmed als PET-Tracer nur die Verabreichung von wenigen Mikrogramm. Dies reduziert das Risiko von Nebenwirkungen und verbessert den Patientenkomfort. Ein weiterer Vorteil von DAZAmed liegt in seiner hohen Sensitivität und exzellenten räumlichen sowie zeitlichen Auflösung. Diese Eigenschaften ermöglichen eine dynamische Bildgebung, die es Ärzten erlaubt, Veränderungen im Biodistributionsprofil in kurzer Zeit zu erfassen. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, äußerte sich zu diesem Meilenstein: «Die Entwicklung von DAZAmed stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Radiodiagnostik dar. Mit dieser Innovation können wir die Diagnose und Behandlung von Lebererkrankungen revolutionieren und somit die Lebensqualität von Millionen von Patienten verbessern. Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement, bahnbrechende Technologien in der Life-Science-Branche voranzutreiben und den Übergang von der Forschung zur Marktreife zu beschleunigen.» Finanzkalender Geschäftsbericht 2023 23. April 2024 Generalversammlung 2024 20. Juni 2024 Halbjahresbericht 2024 19. September 2024

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Über x-nuclear diagnostics



Die x-nuclear diagnostics GmbH forscht an Technologien im Bereich der Diagnostik fu¨r die Anwendung in der Nuklearmedizin. Das Unternehmen entwickelt einen leberspezifischen Radiotracer fu¨r die Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Diagnostik. Die Anwendbarkeit wurde in Tierversuchen nachgewiesen und derzeit werden die präklinischen Versuche abgeschlossen. Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



