Das Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) hat in den letzten Tagen nach einem Test des Vorgängerhochs aus 2022 zeitweise 7,3 Prozent an Wert verloren und sich in den Bereich der unteren Aufwärtstrendbegrenzung begeben. Dort kämpft das Paar derzeit um einen Trenderhalt, die aktuelle Ausgangslage gestaltet sich zunehmend zugunsten bärischer Marktteilnehmer. Nachdem USD/JPY bereits im Oktober abgelaufenen Jahres nach einer steilen Rallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...