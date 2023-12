Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss

SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse - Listing im ersten Quartal 2024 geplant



22.12.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMG Holding bringt führenden High-Tech-Maschinenbauer BigRep an die Börse - Listing im ersten Quartal 2024 geplant SMG Holding agiert als IPO-Sponsor und Kapitalgeber für den Börsengang von BigRep

BigRep ist ein führender Anbieter von großformatigen, industriellen 3D-Druckern

Listing im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse über Unternehmenszusammenschluss mit SMG Technology Acceleration SE

Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. Euro erwartet

Weitere von der SMG Holding initiierte Börsengänge für 2024 geplant Luxemburg/Berlin, 22. Dezember 2023 - Die SMG Holding, ein auf den europäischen Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber, kündigt den Börsengang von BigRep, einem weltweit führenden Anbieter von großformatigen, industriellen 3D-Druckern, an. Das Unternehmen kommt nach dem Listing auf eine erwartete Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. Euro und erwartet den Erhalt neuer Finanzmittel in Höhe von mindestens 30 Mio. Euro zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und strategischen Akquisitionen. Das Listing von BigRep im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) ist für das erste Quartal 2024 geplant.



Dazu wurde ein Business Combination Agreement zwischen BigRep GmbH und der bereits notierten SMG Technology Acceleration SE, einer Tochtergesellschaft der SMG Holding heute unterzeichnet. Der erste und parallel durchgeführte strategische Schritt ist der Erwerb der österreichischen Firma HAGE3D GmbH, dem Marktführer im Hochtemperatur-3D-Druck. Damit soll BigRep seine Marktposition weiter ausbauen. Die Produkte von HAGE3D ergänzen die Produktpalette der Niedrigtemperatur-3D-Druck-Produkte von BigRep komplementär.



Die Umbenennung der SMG Technology Acceleration SE in die BigRep SE und das Listing der neuen Aktien erfolgen mit dem Closing der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2024. Der Gründer von SMG, Dr. Stefan Petrikovics, wird stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens.



Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding, kommentiert: "BigRep ist ein wachstumsstarkes High-Tech-Maschinenbauunternehmen und ein beeindruckendes Beispiel für deutsche Präzisionsfertigung mit globaler Distribution. Für uns als SMG Holding ist diese Transaktion der Auftakt einer Reihe von Börsengängen mittelständischer Unternehmen, an denen wir langfristig als Investor beteiligt bleiben. Mittelfristig planen wir mindestens zwei wachstumsstarke Unternehmen pro Jahr an die Börse zu bringen. Dazu schaffen wir die nötigen Strukturen für ein Listing, identifizieren die passenden Unternehmen und stellen Wachstumskapital bereit. Damit bieten wir den Unternehmen sichere Rahmenbedingungen für den Zugang zum Kapitalmarkt. Unser SMG-Modell ist darauf ausgelegt, den Weg für eine neue Form der partnerschaftlichen und auf Wachstum ausgerichteten Eigenkapitalfinanzierung mittelständischer Unternehmen zu ebnen."



BigRep auf dem Weg zum European Champion im Bereich Additive Manufacturing

BigRep beabsichtigt, die Mittel aus dem Zusammenschluss zu nutzen, um zu einem europäischen Champion in der Branche zu werden. Mit Standorten in Boston, Shanghai und Singapur, einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 50 % und einem Team von 100 Mitarbeitern hat BigRep sich als Schlüsselakteur in der Branche etabliert. BigRep verfolgt einen ganzheitlichen Lösungsansatz und bietet seinen Kunden zuverlässige großformatige 3D-Drucker, intelligente Software für einfache Bedienung und Produktivität sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen. Mittels Machine Learning entwickelt BigRep seine Lösungen stetig weiter. BigRep ist davon überzeugt, dass sich das Unternehmen mit seinem umfassenden Angebot und seiner offenen System- und Qualitätsphilosophie stark im Markt positioniert hat und in einer Position ist, den Anforderungen des wachsenden und sich diversifizierenden Marktes für industrielles Additive Manufacturing gerecht zu werden.



Für den anstehenden Börsengang stellt die SMG Holding gemeinsam mit renommierten Family-Offices und weiteren Mittelstandsinvestoren sowohl Kapital als auch das Listingvehikel zur Verfügung. SMG bleibt als Aktionär auch nach dem Börsengang am Unternehmen beteiligt und setzt auf eine langfristige Partnerschaft.



Geleitet von CEO Dr. Stefan Petrikovics bringt das erfahrene Team der SMG Holding eine umfangreiche Expertise aus Kapitalmarkttransaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 22 Milliarden Euro ein.



Dr. Stefan Petrikovics kommentiert den Markt für Börsengänge: "Wir sehen viel Potenzial am europäischen und insbesondere am deutschen IPO-Markt. Aufgrund des volatilen Marktumfelds und der Platzierungsrisiken wagen nur wenige Mittelstandsunternehmen in Deutschland einen Börsengang. Daher haben wir uns entschlossen, einen Ansatz mit höchster Sicherheit für den gesamten Prozess des Börsengangs zu schaffen. Die Kapitalaufnahme erfolgt strategisch und bedarfsgerecht, wobei das Timing optimal auf die Unternehmen abgestimmt ist."



Der Börsengang von BigRep markiert den Beginn einer Serie von geplanten Börsengängen, die von der SMG Holding initiiert und mitfinanziert werden. Für das erste Halbjahr 2024 ist bereits ein zweiter Börsengang aus der Immobilienbranche mit einem Börsenwert im mittleren dreistelligen Millionenbereich geplant. Hierzu wurde eine Absichtserklärung mit der Sircle Hospitality Group Ltd. unterzeichnet. Es wird erwartet, dass im zweiten Halbjahr 2024 der Börsengang eines Energieunternehmens folgen wird.



Über die SMG Holding

Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber. SMG Holding baut erfolgreiche Partnerschaften zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es, Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt zu bieten. Das Team der SMG Holding hat Erfahrung aus über 50 Kapitalmarkttransaktionen mit einem Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://smg-holding.com .



Pressekontakt

Kirchhoff Consult AG

Daniel Börsch

E-Mail: smg@kirchhoff.de

Telefon: +49 40 60 91 86 18



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.