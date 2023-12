Die BASF (WKN: BASF11) hat ihre Such nach einem Käufer für die teils in Russland basierte Öl- und Gastochter Wintershall Dea beendet. Laut Analysten ist ein Deal über den Markterwartungen gelungen. Was bedeutet das für Aktionäre des DAX-Konzerns? Vor allem: Ist die Dividende im nächsten Jahr damit gesichert? BASF vorgestellt Die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen ist gemessen am Umsatz (2022: 87,3 Milliarden €) der größte Chemie-Konzern der Welt. BASF ...

