Der Einbruch an der Wall Street am Mittwochabend hat den Dax im gestrigen Handel in Mitleidenschaft gezogen. Der deutsche Leitindex eröffnete tiefer und konnte seine außerbörslichen Verluste im Laufe des Tages nicht gänzlich aufholen. Dementsprechend beendete er den Handelstag mit einem moderaten Minus von 45 Punkten (0,27%) bei 16.687 Zählern. Die Weihnachtsrally will einfach nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...