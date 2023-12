Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen deutscher und US-amerikanischer zehnjähriger Staatsanleihen setzen ihre Abwärtsbewegung fort, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Aktuell stünden die Renditen der Bunds bei 1,96% und der T-Notes bei 3,87%. Investoren würden antizipieren, dass die EZB und die FED aufgrund der sich verschlechternden konjunkturellen Lage sowie einer abflauenden Inflation im Jahr 2024 früher und aggressiver als bisher angekündigt die Zinssätze senken würden. Die kürzlich veröffentlichten Daten in Europa würden größtenteils diese Annahme unterstützen. Sowohl die Schnellschätzung der HCOB PMIs für die Eurozone als auch der Ifo-Geschäftsklimaindex würden ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage zeichnen. Einzig die ansteigenden Arbeitskosten in der Eurozone und der jüngste Anstieg der Ölpreise würden Fragen aufwerfen bezüglich der vorherrschenden Erwartung einer anhaltenden Inflationsverlangsamung. ...

