ASML liefert die erste High-NA extrem-ultraviolett Maschine aus. Intel bekommt als erster Kunde die Lieferung, die ab 2025 in Betrieb gehen soll. Die Probleme bei der Postbank finden kein Ende. Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass Tausende von unbearbeiteten Kundenbeschwerden aufgetaucht sind. Tencent unter Druck. Die Aktien des chinesischen Unternehmens brechen weg, nachdem Peking neue Maßnahmen gegen die Videospielebranche in Position gebracht hat.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich vor dem langen Weihnachtswochenende durchwachsen. Die meisten Benchmarks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...