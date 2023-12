EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Allane Mobility Group stärkt die Rolle des Chief Mobility Officer - weitere strategische Abstimmung zwischen Geschäftsbereichen und Technologie



Allane Mobility Group stärkt die Rolle des Chief Mobility Officer - weitere strategische Abstimmung zwischen Geschäftsbereichen und Technologie Pullach, 22. Dezember 2023 - Die Allane Mobility Gruppe ("Allane"), Spezialist für Fahrzeugleasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, gibt bekannt, dass die Aufgaben des Chief Mobility Officer (CMO), Changhwan Song, um das Produktmanagement für die Gruppe ergänzt werden. Herr Song wird eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Mobilitätsstrategie von Allane spielen und ist nun für die Konzernstrategie, das neue Captive Leasing-Geschäft, die Mobilitätsplattform sowie das Produktmanagement verantwortlich. Ziel von Allane ist es, proaktive Reaktionen auf schnelle Veränderungen im Marktumfeld und die Umsetzung der Strategie sowie die strategische Abstimmung zwischen Geschäftsbereichen und Technologie sicherzustellen. Herr Song verfügt über 19 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensberatung, Projektmanagement und Technologie. Seine internationale Karriere umfasst Führungspositionen u.a. bei Samsung und der Hyundai Capital Bank. Donglim Shin, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Changhwan Song hat einen beeindruckenden beruflichen Hintergrund. Seine Expertise und sein Enthusiasmus für innovative Mobilitätslösungen passen zu unserer Vision eines nachhaltigen Verkehrs. In seiner erweiterten Rolle als CMO wird er insbesondere unsere Strategie- und Digitalisierungsprojekte leiten." --- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 717 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. https://allane-mobility-group.com Pressekontakt:

