Pressemitteilung clearvise AG unterzeichnet weitere clearPARTNERS Entwicklungskooperation über rund 125 MWp in Italien Regional gut diversifiziertes ~125 MWp Entwicklungsportfolio umfasst

fünf italienische Photovoltaik-Projekte

Markteintritt Italien

Erfahrener Projektentwickler als Kooperationspartner Frankfurt, 22. Dezember 2023 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat gestern eine weitere clearPARTNERS Entwicklungskooperation unterzeichnet. Diese umfasst ein Portfolio von fünf italienischen Freiflächen Photovoltaik-Projekten mit einer geplanten genehmigten Kapazität von circa 125 MWp. Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: "Mit dem Abschluss dieser 125 MWp clearPARTNERS Entwicklungskooperation erschließen wir uns Italien als neuen Kernmarkt, neben Deutschland und Frankreich. Mit unserem Kooperationspartner konnten wir einen Entwickler für uns gewinnen, der langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Entwicklung italienischer Solarprojekte hat und über ein exzellentes Netzwerk in der italienischen Solarbranche verfügt. Diese attraktive Pipeline trägt damit wesentlich zu unserem erklärten Ziel einer hälftigen Stromproduktion aus Wind und Solar bei, das gerade mit Blick auf die Optimierung von Stromlieferverträgen (PPA) wichtig ist." Es handelt sich um ein regional gut diversifiziertes Entwicklungsportfolio in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, dass sich über vier der sieben italienischen Strompreiszonen erstreckt. Nach heutigem Stand werden Bau und Inbetriebnahmen für 2025/2026 erwartet. Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt ( www.clearvise.com ). Kontakt clearvise AG

Andreas Riedel

Tel.: +49 (0)160 - 6938984

E-Mail: andreas.riedel@clearvise.com



