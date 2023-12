Der DAX knüpfte gestern an die nachbörslichen Verluste vom Vortag an, gab dabei aber nur leicht um 0,3% nach. Rückblick: Nachdem es am Mittwochabend an der Wall Street im späten Handel zu einem Rücksetzer gekommen war, ging es auch für den DAX gestern zunächst nach unten. Bereits mit dem Eröffnungskurs bei 16.667 waren die heimischen Blue Chips unter ...

